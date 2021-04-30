行動是每個人要做的事，否則沒法生存和生活，一個簡單的例子是初生的嬰兒也要吃奶，吃奶便是行動。

青少年要去學校上課（少數例外，例如智障），完成規定的課程並經考試及格才能升級和畢業。學習便是行動。學習其實是終身的職務，不限於學校內，出來工作甚至退休後仍可持續進修，學習的方式和地點各適其適。

工作不用說更是謀生的行動，藉擔任不同的職務賺取收入應付生活開支；至於身為主婦的，工作是照顧子女和處理家務等，不過卻沒有收入，更沒有指定的下班時間。

行動當然重要，但不能或缺的是行動前需設定一個計畫和執行的策略。簡單來說，學生下課後要溫習和做家課，事主便需要決定執行的先後次序，那一項先處理，那一項可以延後一點，然後逐步完成，不能完成便會遭老師處分。

不同行業中，不少機構，包括社福機構在內，每年都會製訂一份推行業務的計畫，然後交由不同部門或單位執行；計畫中當然也包括推行的時段、財政和人力資源的分配等；還會訂下甚麼時段要檢視進度，有否因內部或外來因素的影響而須作出修訂；如遇上區內或行業內有對手的話，更要因應情勢的變動設法迎戰，不要給對方打倒。

製訂業務計畫是行動的一種，有賴專業知識、預測社會的需要等進行，然後推出，推出便是執行—實際行動。

計畫和執行互相依存，都是行動，只是形式不同吧了！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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