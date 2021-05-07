一年四季，總會出現晴天和陰天兩種現象，全球如是，只有晴天而沒有陰天的話，天氣炎熱，加上沒有雨水滋潤大地，那麼各種植物和農作物又怎會生長？相反，只有陰天而缺少了晴天時，很多細菌不會被消滅，那麼生物又怎會健康地成長？所以晴天和陰天兩者都要存在，彼此相輔相成，不能或缺，然後天地才會生氣勃勃。

人的一生也同樣有晴天和陰天，晴天代表際遇順暢，做甚麼事都得心應手，令人鼓舞！陰天便表示遇上不良的境況或障礙，令所訂下來的計畫不能暢通無阻地進行，需要事主設法把這些擱阻除掉，然後才能抵達目的地。

陰天臨到，目的之一相信是藉此提醒案主要變通，既然障礙來到了，只好設法努力應付，不要氣餒，不要讓自己的身心受折磨，相信不久晴天便會出現。

從事個案輔導的社工，服務對象不論男女老少都是面對陰天的一族，例如案主失業、婚姻出現問題、單親（配偶去世或離婚）、家暴、子女走上歧途等，便得按境況的適切性分先後去處理，因為問題不會立刻全部解決；不久陰天便會慢慢退出，陽光開始出現，晴天就會到了！不用說，事主自然滿心歡喜，因為逆境終於給打退了。

陰天的來臨也令人們學會要珍惜晴天，因為後者不是天天都出現的。

生活中晴天和陰天輪流到訪，人生的經歷才充滿姿彩和挑戰！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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