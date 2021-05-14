在目前的社會，大多數人每天都會離開家庭走到外面（生病或由於其他原因而不能這樣做的另說）。即使是幼童，因為要上學（唸幼稚園），便要走出去；不少退休的男長者天天早上便去到區內的公園散步或和街坊聊天、下棋等。

上班一族，不用說當然每天（假日除外）要走出去乘坐公共交通工具或自行駕車前去辦公；過去多月因受疫情影響，不少人要在家工作，但也會出外走走鬆弛一下！

從事安老服務的社工，多時會鼓勵長者前去區內的長者中心參加不同的康樂活動和興趣班，藉此消磨時間外，也可以結識一些新朋友，一起學習新事物和互相支援，日子因此過得充實，生活也充滿樂趣，不知多好！

負責個案輔導的社工，近月在接見一些面對失業的案主時，除了協助他們找工作外，也同時鼓勵對方要從陰霾的景況中走出去，不要讓它綑綁著。一些中學畢業生因不獲心儀大學取錄，於是感到失望和沮喪，社工便告知遇上這種情況不一定不好，可能為他們開放另一片新天地。

身為社工的經常會在任職的區內四處逛逛，用意不是散步或藉此休息一會，而是留意環境的轉變，例如長者人口比前多了，流浪漢的數目增加了等等，那麼所屬機構的服務是否要應付，思考後可以跟同工和管理層商議，如意見一致的話，便要制訂拓展服務的策略。

走出去，可以擴闊個人的視野！走出去，才不至局限於小天地！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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