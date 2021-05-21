談到預算，人們多半覺得它跟金錢有關，包括收入及開支等在內。不錯，但細心思量便會發現預算涉及服務的數量，員工數目及辦公室的設施等在內，當然不能或缺的是顧客的數量。預算只是初步的估計，中途可能因顧客的要求或對手的競爭而須修正，否則便會超支或入不敷支。

除了政府部門外，商界、學校、社福機構等每年都要製訂預算，員工要按所訂的指引執行，更重要的是設法避免超支，否則財政出現赤字時，機構的管理層便得另覓收入應付和交代超支的原因等。預算由管理層員工收集各部門或單位的要求後製訂，但員工也得知曉然後才能執行。

以社福服務為例，一所津助的長者活動中心，按政府的要求提供不同項目的服務，也因此要訂定員工的數目、租金和其他開支等；但如果區內長者人數增加，引致相關服務的需求也因此增長，機構應對的方法只有兩種：一就是自籌款項應付服務的開支，例如增聘人手的薪金等；另外就是不接受新的服務使用者參加活動等。

除了每年製訂營運中的服務單位的預算外，如擬開辦新服務，也須製訂預算，尤其因為新辦，服務使用者的數目未必和員工的估計相同，於是收入便出現差距，預算也就因此需要從速修訂。

每天的生活起居有預算的話，日子才會過得踏實和符合個人的期望，時間、精神、體力和金錢等才不會浪費掉！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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