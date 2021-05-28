交棒通常是指當事人從所屬工作崗位退下來，於是把肩負的工作交給接任的那一位，後者便是接棒者。交棒時事主自然要向接棒人詳細解說服務的願景、理念、工作範圍、財務和人力資源的狀況等，讓對方可以從速接手。交棒和接棒的情況多半出現於管理層。

筆者過去在社福界工作，先後在三所機構任職，便曾經歷接棒和交棒的過程。

承、傳是接棒和交棒的人要做的事，值得注意的是把棒交了出去，接棒的是否會按照原來的方式或手法去處理事務則是另一回事。交棒的千萬不要執著，要讓對方自行作出決定和發揮，因為對同一件事每個人都可能有不同的看法，交了棒就要放手，不宜在旁指指點點，從此輕輕鬆鬆渡日才是。

接了棒就代表承受了上一任交下來的任務，但怎樣作進一步的發展或讓本來表現不錯的服務更上一層樓該是首要的目標，當然也不排除為了革新而把原有服務刪減或廢除，但一定要仔細思量，因為後果自負，絕不可輕率或意氣用事，否則可能引致職位不保！

目前社福界交棒的年齡多半是60歲，但有些機構已延至65歲。人類愈來愈長壽，日後交棒和接棒的年齡可能會調整，但事主始終不能不退下來。

在職場中，每個人都有退下來的一天，退下便是交棒的時刻，接棒的人便是接班人，後者有天也得交棒，然後社會才會進步。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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