人類的身軀由臉部的五官—眉、眼、耳、口、鼻和四肢—雙手和雙足組成，各有相同的地位。眼睛不能對耳朵說：我比你重要；手也不能對足說：你不及我那麼重要；因為只要其中一項出現殘缺的話，生活一定受到影響，多時更要家人或一些物品協助才可渡日！例如眼睛失明了，便要別人扶持才可沐浴、如廁和出外等；如果一隻足傷殘了，便得倚賴拐杖才能走路。

身上器官各有其用，各司其職，但要互相合作，我們才能正常生活。

一所學校、醫院、社福機構或政府轄下不同部門其實都是一個肢體，各單位的員工分工合作，然後服務才能配合市民的需要。值得注意的是：每個單位都同樣重要，每個員工也如是，即使那位員工只是負責清潔工作，但也不能輕視，否則辦公室怎能整潔和空氣清新？

以一所安老院為例，除了社工、護士、廚師、照顧員等外，還有負責打掃院舍的工友，欠缺了最後那類員工，院友的生活起居一定受到影響。情況就像一副機器由不同部件組成，有大有小，但如欠缺了一顆小螺絲的話，機器始終不能正常運作。所以基層員工的重要性不可忽視，身居管理層的別忘這一點。

分工通常由主管負責分配，但工種、員工的數目、資源分配等要隨著周邊環境的轉變，社會人士的要求等而作出調節，否則業務未能滿足顧客需求，甚至給對手打倒。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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