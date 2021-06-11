每個人的身體都有五官和四肢，五官是指臉上的眉、眼、耳、口、鼻，四肢則是雙手和雙足。任何一個器官有殘缺的話，事主便被稱為傷殘人士。

眉毛展示在臉龐上最高的位置，可以說代表地位最高，但共有兩條，也就顯示在上位的人不可唯我獨尊。眼睛有兩隻，表示我們要四周看，然後才能清楚知道周圍的境況。耳朵同樣有兩隻，用來聽聲音，包括語言在內，聽到指責的聲音當然不高興，但鼓勵的話卻會令自己更努力上進。

鼻子雖然只有一個，但卻有兩個鼻孔，那是用來呼吸和嗅味道；能呼吸才能生存，多麼重要。

口只有一個，但卻有兩項功能，除了吃喝外，還會說話；吃喝用來養生，說話則表達自己的意願及對人、事、物的看法，更重要的是藉著它來跟別人溝通。說話不適當或只是批評的話，難免傷害對方的情緒和心靈；相反，一句鼓勵和讚美的話，卻令受者歡喜和繼續努力上進。

五官和四肢同樣重要，沒有高低之分，而且要分工合作，然後事主的生活才能正常和充實。相反，不正當使用或殘缺的話，除了影響個人的起居和工作外，也需要家人或旁人的協助才可以渡日。

傷殘人士找工作較困難，但近年不少社福機構和一些行業已開始聘用他們，讓他們可以自食其力，其中不少更是工作勤奮和努力學習，希望日後各界可以提供多些工作機會給這個組群。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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