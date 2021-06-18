不難發現，每個人的一生都跟數字扯上關係，沒人例外。嬰孩誕生下來就是他的第一天，接著便是第二天，然後不斷成長，直至走向極樂世界，那時多少歲，各人不同。

家中有兄弟姊妹的，事主排行的位置便按其出生的年份而定，獨生子或女則屬「一」，因不用排名。

求學時，小學要由小一唸至小六，中學也要六年，如獲錄取進入大學就讀，又再要投放三、四年的時間完成。若是修讀醫科或一些較專門的科系，則可能是五至六年不等。

考試結果也按積分排名，事主可能名列榜首也可能在榜末，要看成績而定，十分公正。希望排名領先的話，當事人自然耍用功苦讀，沒有白白得來的。

出外工作了，上下班時間可能上午九時至下午五時或六時，輪班工作則另列，但都不離數字。任職時每年的有薪假期同樣要依公司規定的日數。至於薪酬，僱員要按所屬職級、職位及年資領取。

在社福界任職的社工，如負責個案輔導，所屬機構會規定每人每年要處理的個案數目。其他服務單位例如青少年中心及夜青外展服務等，亦各有服務數量的指引，尤其如屬政府津助的更須依政府的要求營運及定期呈上資料。

上下班時間雖然由公司規定，但任職者如因不同原因未能完成任務便得繼續留下至工作完成。也就是說，那時下班時間便不能由事主自行控制。

原來我們每天的生活作息都受數字掌管。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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