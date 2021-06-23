工作是每個人的責任，不能推卻，即使是一名嬰孩也要工作，實例就是：事主雖然由母親或家人餵乳—母乳或奶製品，也要吞吃下去才能存活，「吞吃」便是工作。

求學時期，學生便要在老師的教導下學習不同科目的相關知識，下課後還要溫習和完成教師指派下來的習作。當教師的，除了授課外，還有一個重要的任務，就是教導學生有關道德的守則，如孝敬父母、尊敬長輩，如何做個正直實誠人，怎樣跟人相處等，那是品格的培養，跟傳授知識同樣重要。

出來工作了，目的之一當然是賺取薪金去應付生活開支，但也要努力完成上司差派下來的任務，不要找藉口拖延；還有就是跟同事合作和互相支援，然後機構的業務才能持續發展。從事青少年服務的社工告訴筆者，曾多次遇上年青案主前來表示上司對他們不公，因為分派下來的工作比其他同事多，社工便笑著鼓勵對方說：這是上司測試你的工作能力和耐力的時段，不要覺得吃虧，日後你升職的機會多半比其他同事快些！

退休一族不少因為無所事事而感到日子難過，有些更開始覺得自己沒用，自嘲為「廢老」，社工便鼓動這個組群的人前去社福機構擔任義工，按個人興趣選擇服務對象，例如在青少年中心為學生進行課後補習，前去長者中心擔任興趣班的導師，上門探訪獨居長者或者雙老等，讓日子過得充實。

當事主的生命結束時，所負責的工作也就隨之結束！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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