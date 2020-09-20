【記住63836568】全民爆相爆片！下一個爆料王就係你

你都可以變身做記者！有料到就即刻影低send嚟爆相爆片熱線，一經《蘋果》獨家採用，致薄酬：

相：$500 片：$1,000

除了現有的報料獎賞機制（一經獨家採用，爆相500元、爆片1,000元）外，還增設「每周」、「每月獎賞」及「密密爆密密獎」，賞法如下：

「每周獎賞」

經獨家採用的報料新聞，我們會統計總點擊，並按照該新聞發佈的24小時內計算，包括《蘋果日報》文章、《蘋果》即時新聞以及《蘋果動新聞》的點擊次數，然後每周作一次結算，前五位均有獎金$10,000元。

「每月獎賞」

按「每周獎賞」的結果，選出全月單日總點擊〈起始日為每月15號至翌月14號期間〉最高的1位獨得獎金$100,000元。

「密密爆密密獎」

報料者全月〈起始日為每月15號至翌月14號期間〉報料多於一次，而同時獲《蘋果》獨家採用，均會有額外獎金$10,000元。

爆得愈多獎金愈多

得獎者將有專人通知領獎。

參加細則：

1. 爆相爆片必須由參加者拍攝。

2. 若《蘋果》發現任何造假情況，將取消其參賽資格。

3. 壹傳媒集團員工及親屬不可參加。

4. 《蘋果》會保留採用爆相爆片與否和獎項分配的一切權利，如有任何爭議，以《蘋果》決定為準。

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或致電：63836568

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