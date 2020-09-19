天氣提示│強烈季候風及雷暴警告生效

天文台在6時45分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

另外，雷暴警告現正生效

1. 如果你身在當風地方，會受到偏東風的正面吹襲，請採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。

2. 打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。

天文台在2時45分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴。 雷暴發生時，請採取以下預防措施：

1. 留在室內。在室外的人士應躲入建築物內。

2. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

現時天氣概況：一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東。本港方面，今早多處地區錄得超過10毫米雨量。

本港地區今日天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風。

展望：未來一兩日驟雨減少。下周初天色較為明朗。

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