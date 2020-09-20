西貢女子服毒 送院後始透露丈夫亦服藥

凌晨約4時，一名42歲姓鄭女子報案，指自己服毒自殺後感到喉嚨痛楚不適。救護員趕到西貢菠蘿輋路菠蘿輋新村一單位，將女事主送院，不料她抵達醫院後向警員表示，49歲姓鄧丈夫亦曾飲酒及服藥，擔心他的安危。

救援人員再次趕到菠蘿輋新村，發現她丈夫清醒，食過少量安眠藥及飲過酒，並無大礙，他拒絕送院。警員事後撿走一支衣物消毒液，案件列作企圖自殺。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線（多種語言）︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線（24小時精神健康熱線諮詢服務）：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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