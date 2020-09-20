妻子喊跳樓再服藥 丈夫搶吞陪死昏迷

天水圍天華邨華萃樓一單位，凌晨1時許，一名姓劉57歲女子攀出窗外跳樓企圖自殺，其姓袁60歲丈夫見勢色不對立刻上前將她抱回，並通知未回家的兒子（25歲），由他報警。其間劉婦再度激動服食藥物，夫制止不果竟然取走藥物自行吞服。

警員及救護員趕至現場，發現兩人倒卧大廳地上，其中丈夫昏迷，立刻進行急救，隨後將他們送往天水圍醫院，再一併轉送屯門醫院救治，警方正展開調查，列企圖自殺案件處理。

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