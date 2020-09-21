抽氣扇短路起火 護老院長者急疏散

【16:50】新增蕭明紀念護老院回應

藍田廣田邨廣雅樓，早上7時許，大廈地下一間護老院發生火警，冒出濃煙，職員立刻協助10多名長者疏散，消防員接報趕至現場，開喉射水將火勢救熄，無人受傷，護老院少量雜物被火焚毀，窗花熏黑玻璃損毀，起火原因疑是抽氣扇短路引起，火警並無可疑。

據記者現場所見，起火的抽氣扇已從窗口墮下，窗戶玻璃爆裂，窗花熏黑了，窗框更被高熱燒至變形。室內損毀情況則不算嚴重，稍後長者院友返回上址，被安排在院舍內其他空置的房間暫住，毋須撤離。

蕭明紀念護老院回覆《蘋果》查詢時表示，該院護理員今早在巡房時，發現一間房間的窗簾起火，職員立即疏散院友及通知消防處。消防到場後將火撲熄，初步檢查原因為抽氣扇短路所致，事件中無人受傷。護老院表示非常關注事件，已即時通知院友家屬，並安排受影響房間之3名長者到院舍內其他空缺的床位暫住。護老院同時已安排相關承辦商檢查所有抽氣扇，確保院舍安全。

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