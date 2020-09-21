果燃台Live｜7.21恐襲14個月防暴闖商場 票控網媒記者稱不受認可

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【20:30】商場已不見有人聚集，但防暴警依然不肯撤離商場，繼續派員四處巡邏，不時無故截查身穿黑衣的年輕街坊，

【19:46】擾攘超過半小時這名記者始獲放行，他表示自己所屬傳媒為Free HK，警員當時以該傳媒不受港府認可為由截查他，他隨即解釋Free HK有申請本地報刊牌照，然而警員與總台聯絡後聲稱找不到，遂票控他違反限聚令，令他質疑警方是打壓新聞自由。

【19:16】警員突然用橙帶將記者們圍封，但並非設立採訪區。在場警員稱，稍後會有傳媒聯絡隊成員到場，聲稱要「核實」記者身份。經傳媒聯絡隊一輪檢查後，有一名身穿反光衣人士遲遲不獲放行，現場消息指他是網媒記者。

【18:57】大批防暴警衝入商場內舉起紫旗，以違反《港區國安法》為理由驅散在場的市民及記者，不少商舖見狀隨即落閘。其間，「Lunch哥」及數名市民被帶到一邊檢查身份證，當中包括區議員伍健偉。伍健偉獲放行後表示，自己當時剛抵達Yoho Mall，但已即時被警方截查，未知原因。至於「Lunch哥」被搜查約20分鐘後也獲放行，他說警方要求他立即離開商場，否則會控告他非法集結罪名，因此他會離開商場。

【18:47】傍晚6時許，「Lunch哥」無懼警員下午濫權，重返Yoho Mall中庭站立，舉起五一手勢並大喊口號，周圍有市民和應，秩序大致良好，暫時未見警員闖入，商場運作如常。

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元朗7.21白衣人恐襲事件，雖然事發至今已超過一年，但市民仍無法忘懷，今日適逢時事件發生14個月，有網民發起傍晚6時30分起，在Yoho Mall內聚集，堅持以行動爭取公義。然而，防暴警早在下午開始便在西鐵站一帶重兵戒備，氣氛緊張。

下午3時許，數名市民參與網上號召的「元朗和你放」行動，打算由西鐵站步行至南邊圍，氣氛平靜，然而大批警員突然殺到截停眾人和網媒記者，包括人稱「Lunch哥」的李國永，一輪搜查後獲放行，部份人被票控違反「限聚令」。「Lunch哥」其後見記者，透露警員截查期間態度惡劣，聲言如果「Lunch哥」踏近南邊圍一步，便會控告他公眾地方行為不檢。他對此感到相當憤怒，直言警員濫權和限制他的人身自由。至下午4時，「Lunch哥」自行進入元朗警署，稱要投訴當時警員及要求警方交代，約半小時後他離開警署，指警方未來會安排他往警總錄口供。

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