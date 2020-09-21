千億爭產案｜明年7月出獄 傳陳振聰欲出書兼打官司「還自己清白」 譚妙清：我唔知呢件事

捲入已故千億富豪龔如心爭產案的風水師陳振聰，因偽造遺囑罪成於2013年被判監12年，《星島日報》今日報道指由於陳在獄中表現良好，獲扣減三分一刑期，料可於明年7月3日出獄。報道指陳振聰在獄中仍堅持自己是清白。他除了計劃出書講述他與龔如心相識及變成知心友的經過之外，他又打算明年11月在內地廈門市思明區人民法院與華懋慈善基金、華懋集團等打民事官司，以圖洗脫個人的污名「還自己清白」。《蘋果》找到陳妻譚妙清親身回應，她直言完全不知道這件事。

現年61歲的陳振聰曾是風水師，2007年4月華懋集團董事局主席龔如心因癌症去世後，陳一度聲稱自己擁有龔如心的遺囑，是她千億遺產的承繼人。但在2010年2月高等法院裁定陳振聰敗訴，更認定陳持有的龔如心遺囑是偽造，陳立即上訴，但他隨即因涉嫌偽造遺囑被警方商罪科探員拘捕。至2013年7月4日，高等法院的陪審團以大比數裁定陳振聰偽造遺囑及行使虛假文書兩項罪名罪成，判監12年。

《星島日報》今日報道，被判監12年的陳振聰由於獄中表現良好，獲扣減三分一刑期，料可於明年7月3日出獄，但他在獄中仍堅持自己無辜，否認其持有的遺囑是假的。為了「洗脫污名」及消除外界對龔如心的誤解，他把與龔如心相識15年間的軼事結集成新書「聰心說」，此書料於明年出版。據報道，陳振聰在書中披露了龔如心不少從未被公開的事，例如書中聲稱龔如心臨終前，曾在病榻中表現出極度無奈，因她覺得千辛萬苦才打贏了與老爺王廷歆（龔失蹤多年丈夫王德輝的父親），「（以為）天下太平了，為甚麼現在才來生病，真的很不服氣」。

「聰心說」亦以風水師陳振聰的角度披露了他與龔如心相識的經過及兩人的關係，據該書的說法，1990年4月華懋集團主席王德輝（龔如心丈夫）被綁架後，綁匪聲稱王德輝被扔進海裏，王從此下落不明。但陳指龔如心一直認為丈夫可能未死，遂四處找丈夫的下落，也求助於風水師。有立法會議員遂把陳介紹給龔。兩人首次見面是1992年3月12日，地點是華懋廣場一食肆，當時陳振聰剛與妻子新婚。

陳在書中直言，龔如心以吝嗇及慳錢聞名，她的心情亦很容易大上大落，轉變極快。像兩人3月12日初見面時，龔對陳這位年輕的風水師一度很冷淡，但當陳談到他喜歡吹乾炒牛河時，龔態度即變得很健談、很開心。尤其是陳當天一眼便看出龔如心長期受頭痛困擾，加上他其後成功用穴位按摩法紓緩她的頭痛，終逐步取得龔如心的信任，後來兩人更漸成好友。

另一方面，一直堅持手上的龔如心遺囑是真確的陳振聰，出獄後欲透過內地的法院興訟「討回清白」。他於2018年委託內地律師撰寫狀書向內地廈門市思明人民法院提出民事訴訟，被起訴的對象為8間公司，當中包括華懋慈善基金有限公司以及華懋集團有限公司。

據報道，廈門當地法院已受理此案，並定於明年11月正式開審。據悉陳振聰主要是質疑有公司在09年透過投資廈門房地產項目，籌得一大筆資金，但有人卻疑把數千萬的資金輾轉經過律師事務所「捐贈」給華懋慈善基金，結果這數千萬巨額「捐款」，疑被利用來支付當年正進行的龔如心遺產爭奪案的各種費用，對陳有不公平之嫌。陳振聰認為「以內地地產項目籌集的資金來打爭產官司」的做法若屬實，做法不妥，陳遂希望透過內地的民事訴訟，判處8名被告（公司）要公開向陳振聰賠禮及道歉，以恢復其名聲。

對於有報道指陳振聰在獄中寫書，計劃明年出版一本名為《聰心說》的新書，將他與龔如心相識15年間的軼事結集，《蘋果》晚上造訪陳振聰妻現時所住的西半山豪宅，一身睡衣look的陳太譚妙清應門，但直言對丈夫的新作全不知情，丈夫亦未曾就此事與她商量，更稱：「我完全唔知道呢件事，今日人哋send畀我先知，我咩都唔知！」

華懋集團發言人表示，不會就集團業務以外的事宜作任何評論，又指龔如心遺產的主要部分，其遺願是將遺產用於慈善用途，回饋社會，目前集團與華懋慈善基金並無任何管理及業務上的關係。

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