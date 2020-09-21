交通消息｜龍翔道畢架山花園對開2車相撞 往荃灣方向一度全封

【17:00】運輸署表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道往葵涌方向近畢架山花園的全線現已解封，車龍有待消散。

下午2時19分，龍翔道往荃灣方向，近畢架山花園有交通意外，一輛貨櫃車與客貨車相撞後，車頭衝出左邊防撞欄，車身橫亘路中，客貨車上有兩人受傷，現場龍翔道往荃灣全線封閉，交通嚴重受阻，龍尾至彩虹邨。

現場消息指，貨櫃車拖着20呎長拖架連貨櫃，當時沿快線行駛，至現場一個右彎時疑天雨路滑失控，打橫衝出左邊防撞欄，尾隨客貨車收掣不及，左車身與貨櫃車發生碰撞，車上兩人輕傷，事後由救護車送院治理。警方正展開調查。

現場交通非常擠迫，運輸署表示，龍翔道往葵涌方向近畢架山花園的全線封閉，呼籲駕駛人士改用龍悅道或太子道東，受影響巴士路線須改道行駛。

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