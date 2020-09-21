情困女子跳海遇溺 釣魚男奮身救人

尖沙嘴文化中心對開海面，凌晨2時許，一名滿身酒氣女子，疑因感情問題困擾，從海邊碼頭跳入海中，企圖自殺，一名在岸邊釣魚男子見狀，並奮不顧身跳入海中救人，消防小艇趕至現場協助，將兩人救起送返上岸，兩人均清醒一併由救護員送院治理。

熱心救人的黎生表示，女事主起初在講電話，然後坐在欄杆上，稍後撿釣具準備離開，發現女子失去影蹤，於是走近查看，發現女事主在海中叫命救，於是放下釣具落海救人，她她拖回附近水渠出口抓住岸邊，並通知岸上途人報警，約10分鐘後，消防小艇趕至將兩人救起，那刻沒想過太多，只想住救人便跳下去。

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