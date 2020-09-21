天文台改發黃色暴雨警告信號

【20:10】天文台改發黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【18:00】天文台發出紅色暴雨警告，夜校的學生今晚無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【14:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，深水埗區的雨勢特別大，在下午2時45分的過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

在暴雨情況下需要執行任務的人士應回到工作崗位。請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

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