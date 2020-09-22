公屋凶宅無人理 鄰居：抬屍半個月後仍然傳惡臭

【17:37】新增警方回應事件。

慈雲山沙田坳邨順田樓一個單位，本月初揭發命案，中年男戶主倒斃屋內。事隔半個月，有街坊指單位仍然傳出惡臭，懷疑滿屋屍蟲，環境衞生惡劣，投訴房屋署沒有妥善清理，令坊眾忍無可忍，被迫暫時搬出。

事緣本月7日，大廈保安員接獲住戶投訴，指順田樓一個單位發出臭味，於是報警。消防員到場破門進入，結果發現51歲的男戶主倒斃屋內，死去已經一段時間，廁所有燒過的炭。不過由於事主有心臟病，不肯定是病發失救還是自殺。警方將案件列屍體發現，事件無可疑，死因有待剖屍確定。

鄰居吳女士是當日通知保安員報案的住戶，她指早於本月4號5號，已經察覺肇事單位傳出臭味，直至6號告訴保安員。吳說：「唔知係咪因為星期日，佢哋第二日（7日周一）先報警。」結果揭發男戶主倒斃屋內。

案件並無可疑之處，但警方、消防等人員處理屍體後，該單位卻一直沒有人清潔。吳說：「滿屋屍蟲同臭味，我住隔籬，每日喺臭味下好頭暈、頭痛，無辦法瞓覺，心裡壓力好大！」吳女士有宗教信仰，不怕鬼怪之說，但生理上卻抵受不了。她用膠紙封住門窗，又用漂白水、醋和梳打粉清潔家具，但臭味仍然滲入，「搞到連雪櫃裏面都好臭」，忍無可忍，上周末搬到親友家中暫住。

記者今日中午隨吳女士到順田樓了解，行在走廊沒有嗅到臭味，命案單位有黑膠布封住，門外放有兩個香精，亦不見有蟲或烏蠅，情況大有改善。但吳女士直斥黑膠布無用：「房屋署唔係真心為市民，是是旦旦敷衍我哋，房屋署做嘢，無一個真心為我哋。」

對面屋的住戶植小姐指，案發後一星期內，情況確實惡劣，她形容：「啲味飄到入房都聞到，成間屋都好大陣味…真係瞓唔到覺，成晚都係瞓唔着。」她指感到作嘔和咳，走廊更出現疑似蛆蟲和蒼蠅，結果她和父母及胞弟，要搬到外嫁胞姐家中暫住，而母親找房署人員再次清潔。植說：「好似搵咗死者個老婆（前妻）簽名，然後爆門入去再清潔」在單位內燒香和擺放香精後情況才有所改善。

警方表示，死者已經進行驗屍，惟初步驗屍後未能確定死因，需進行毒理化驗。由於案件仍在調查中，未能將單位解封，但警方與房署有緊密聯繫，確保衞生情況。

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