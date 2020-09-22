黃大仙雙屍案｜男死者患罕見病「鎖骨顱骨發育異常」 街坊驚聞慘劇感唔安樂

黃大仙上邨溢善樓昨發生雙屍命案。33歲姓許男戶主偕其姓陳(38歲)女友，倒卧屋內，直至屋內傳出惡臭，始被揭發喪命，警方仍調查兩人死因。據悉，男死者患有罕見病「鎖骨顱骨發育異常（Cleidocranial Dysostosis, CCD）」，而且有高血壓、糖尿病等，境況堪憐。部份街坊雖與他們不相識，但對事件感到不開心，坦言「唔安樂」。有鄰居則透露，去年有「大耳窿」到涉事單位上門追數，更有警察登門調查。

有住溢善樓的女街坊表示，死者住的是細單位，「佢哋只係住咗幾年，我唔識佢哋（死者）。」惟她獲悉該單位發生慘劇，亦坦言「梗係唔開心，唔安樂，邊個人都好，都唔想發生。」

另一名女街坊周婆婆亦說，雖同住溢善樓，但與兩死者不相識，但對事件感戚戚然，「梗係慘啦」。

而黃太亦與死者不認識，「大家都唔想呢啲事發生，但發生咗都要接受。」她不清楚互委會會否為兩死者進行拜祭儀式。

據了解，姓許男死者與前女友育有一名2歲女兒。二人因感情生變，前女友去年6月偕幼女搬走。後來許與38歲姓陳女死者相戀並同居上址。住在死者隔鄰的李伯透露，男死者要坐電動輪椅，「佢老婆（女友）走咗一年，仲有個BB女。」李伯又透露，「男死者攞綜援同傷殘金，唔使返工，佢好後生吓，舊年試過一次俾大耳窿追債追上門，大耳窿報警話有死人係入面，結果差人上門爆門，發現佢（男戶主）坐喺度。」

他說近日沒有聽過單位傳出爭吵聲，亦有十多日沒有見過事主出入，問他發生雙屍案是否害怕，李伯理直氣壯說：「驚咩，同佢無仇無怨！」他還說昨天警員調查時，大門打開，見到兩死者陳屍客廳，伏在地面。

鄰居區婆婆亦說，去年有警員上門搵過男死者，聽過警員在門外大叫「裏面啲人開門啦」，她說與男事主不相熟，僅有時碰面點頭打招呼而已，又說單位有兩人住，並曾有個BB女。

今晨則有兩名探員到殮房了解驗屍工作，惟不見有死者親屬到殮房認屍。

昨晨11時許，警方接報指溢善樓一單位發出惡臭，消防到場破門入屋，發現一對男女倒卧客廳，現場死亡。男死者姓許(33歲)，是單位的男戶主，與姓陳(38歲)女死者相信是情侶關係，陳女的口角沾有少量血迹，但沒有明顯傷痕。事後重案組探員在單位內取走一袋證物，內有果汁、鐵鏈及藥物。

現場消息指，男死者身型瘦削，行動不便，平日要用輪椅出入。早年住在同邨的耀善樓，但數年前與一名內地女子結婚，育有一女，便搬至溢善樓一單位居住。不過，有街坊透露，男死者的妻子自搬入溢善樓後，甚少露面，因此不知二人是否已離婚，反而曾目睹他與另一名身材肥胖、行動不便的女子出入單位，甚至曾見過二人推BB車。

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