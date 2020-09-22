麗都灣六旬男游早水遇溺 好心泳客合力救人

清晨6時許，一名62歲姓陳男泳客，在荃灣麗都灣泳灘近防鯊網游泳時懷疑遇溺。當時尚未有救生員當值，幸3名男女熱心泳客見狀先後伸援手，合三人之力終把遇溺長者送回岸邊，救回他一命。救護員趕至為遇溺者做心外壓急救，再蓋上錫紙保暖，然漿由救護車把他送院救治。

有份救人的泳客黃先生表示，當時在岸邊聽到有人大叫報警，他看出去浮台，見有人大叫求助，他於是跑到救生員更亭，拿起水泡便游出去救人。但黃先生表示，由於遇溺男事主身形較為高大，加上自己體力不繼「無氣」，故他只能給對方套上水泡、再拖至至浮台邊「唞氣」。幸他休息一會後，有另外1男1女泳客伸援手，在對方協助下，3人終合力把男事主拖回岸邊等待救護員前來救援。

黃先生憶述，男事主當時嘔白泡，救援人員趕到替他進行心外壓，幸經一輛急救後回復清醒。黃先生表示，年輕時已曾在大陸救人，對今次成功再拯救遇溺泳客感到高興。

受武漢肺炎影響，本港由康文署管理的公眾泳灘一度全部封閉。近日部份泳灘雖已重開，但在非假日的普通工作天，通常只有早上９時至下午６時才有救生員當值，包括今日有人遇溺的麗都灣在內，故游早水的泳客要特別小心。

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