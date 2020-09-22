西貢戒毒中心男子昏迷 直升機送院不治

西貢伙頭墳洲晨曦島福音戒毒中心，下午4時許一名30多歲男院友準備運動時突然昏迷，頭部受創。院方報警後，政府飛行服務隊直升機到場，將事主送往東區醫院搶救，惜告不治。目前男子死因仍待調查。

晨曦會表示，該名男院友在晨曦島福音戒毒中心戒毒半年，已完成一半戒毒療程，事發時他於寫字樓外等候領取運動鞋前往跑步，但突然失去意識，向前仆倒地，全身抽搐及臉色發紫。由於事態危急，中心立即報警並要求召飛行服務隊直升機趕來救援，將院友送院搶救，同時通知家人趕往醫院，惜他最終不治。據悉，事主並無特別病痛，事發前毫無先兆。

根據資料，晨曦島福音戒毒中心最初於1968年4月在西貢浪茄灣設立，為男性吸毒者提供住院式信仰脫癮治療及康復服務，1976年獲港府批准遷往西貢伙頭墳洲。現時，該戒毒中心提供60個宿位，服務三個組別的戒毒人士，分別為成人組（23歲或以上本地）、青年組（22歲或以下）和南亞裔組（包括本地非華裔人士）。所有進入晨曦會戒毒的男學員均須接受為期一年的福音戒毒療程，並於首九個月入島居住。島上與外間隔絕，只能靠船出入，除緊急醫療事故之外，療程期間學員不可擅自離島。最後階段學員則被安排入住黃大仙中途宿舍。

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