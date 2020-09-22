駕Type R跑車送女友返家自炒 男司機拋出車外身亡

清晨約5時，一輛本田Civic Type R跑車由大角嘴駛往沙田，沿青沙公路中線往尖山隧道行駛，但當跑車在隧道口前約400米一個右彎失控，撞到左邊石壆後360度打轉衝前約100米，在中快線停下。35歲姓林男司機被拋出車外，倒卧距離跑車約10米外的慢線，重傷昏迷，32歲姓姚女乘客被困車內。現場消息指車禍發生時，司機可能未扣好安全帶導致不幸意外。

救護員接報趕到，即時將男司機送往瑪嘉烈醫院搶救，可惜最終傷重不治。女乘客由消防員救出，清醒送院。跑車嚴重撞毀，頭尾泵把飛脫，大量零件散落路中。

據知車上兩男女早前在大角嘴與友人消遣，事發時由男事主接載女友人回沙田寓所；女友人上車後不久入睡，直至撞車一刻才驚醒過來。意外中跑車車頭嚴重損毀，頭尾泵把飛脫，汽車零件散落一地，現場留下約100米胎痕及一灘血迹，以及懷疑屬於男死者的波鞋。

現場所見，跑車司機位的安全帶扣上，插有一個卡通公仔的裝飾，懷疑用作干擾安全帶警號，就是在司機或車頭乘客沒有扣安全帶的情況下，車輛警號也不會響起；該裝置在市面或淘寶網站也有售，卻危及交通安全。

肇事跑車掛上自訂車牌，2004年出廠，登記車主姓黎，報住沙田碩門邨，警方正聯絡車主協助調查。

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