陳同佳案｜哭述喪女傷痛 潘曉穎母：美滿家庭冇晒希望將來

2018 年涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，去年10月在港因洗黑錢刑滿出獄後，聲稱會到台灣自首投案，但另方面主動要求警方保護一直住在「安全屋」至今，仍未返台受審。案中受害人曉穎的父母為此耿耿於懷，發出公開信要求陳同佳盡快兌現承諾，赴台投案，為女兒討回公道。特首林鄭周二公開表示港府對此「無咩可做、希望潘父母可以釋懷」，潘母今日接受《蘋果》訪問時回應「我永遠都釋懷唔到！佢（曉穎）係我哋唯一獨生女，而家都未討回公道，點樣釋懷呢？」她希望女兒可早日沉寃得雪。

潘媽媽今日接受《蘋果》電話訪問，即使女兒離逝兩年，言談間仍流露對愛女的思念以及傷痛。「整個美滿家庭冇晒，冇咗希望，冇咗將來，女兒對我哋好重要，佢係獨生女，我哋最疼愛、最寶貴的掌上明珠。我哋真係好唔捨得佢。」她坦言曾想過自殺，想與愛女一起，但為了要見證女兒討回公道的一刻，她決定要勇敢地活下去。

因愛女離逝而患上抑鬱、每晚要靠精神科藥物入睡的潘媽媽，談到曉穎生前與父母共聚的點滴，才稍為顯得輕鬆一些，「我同佢同月生日，會一齊慶祝，佢會扮唔記得家人的生日，然後會畀我哋特別嘅驚喜，有禮物有蛋糕。」她又難忘每年兩至三次與曉穎一起去旅行的時光，「我哋會去做spa，shopping，買化妝品扮靚。」曉穎又會與母親分享學校生活的趣事，「佢成績唔錯，會講吓喺學校嘅威水史畀我聽。」

曉穎不只與母親關係親切，亦很孝順父親、婆婆，「佢會陪老人家覆診，好孝順，放學夜返搭的士，會叫Daddy去車站接佢上樓，Daddy有病痛，就會勸佢唔好亂食嘢，好乖。我永遠唔會忘記！」說到愛女生前種種，潘媽媽忍不住哽咽起來。

潘媽媽坦言至今最大的傷痛是愛女突然被謀殺離逝，「我諗起陳同佳點犯案，拉篋藏屍，棄屍嘅情景，係永久不可磨滅的創傷，我唔夠膽認屍，得我先生去認，佢見到曉穎只剩一副白骨，真係好心痛，好難過！」她現在仍不時夢見曉穎，「見到佢瞓喺度，身體好虛弱，起唔到身，好痛心！」

對於林鄭周二就陳同佳未有赴台事件，直言香港司法管轄內「無咩可採取」，又指自己要向潘爸爸和潘媽媽「表示安慰，希望佢哋都能夠釋懷」，潘媽媽今日對《蘋果》表示：「我永遠都釋懷唔到！」被問到會否因這番說話覺得唔忿氣唔開心？潘太直言「大家都知道明白我哋肯定係好唔開心，女兒被殺至今仍未能沉寃得雪，摧毀咗一個完美幸福嘅家庭，只可以講永遠唔會釋懷，身為一個母親，希望你哋明白，希望各屆人士幫幫忙，幫我問返佢哋（政府），幫我跟進吓。」

潘爸爸與潘媽媽發出公開信，要求陳同佳堂堂正正站出來，為自己的極大錯失承擔責任，盡快赴台、在當地接受殺人案的公正審判，並質問陳「為甚麼還要龜縮？為甚麼不可以踏上台營航班赴台投案？」要求陳同佳親自出來回應以上問題，盡快兌現赴台的承諾，「不要讓我們無了期地等下去！」

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