奪命靜音扣｜男司機曾任黃的台司機 稚子不明死亡問「爸爸幾時醒」

一輛本田Civic Type R跑車，昨日（22日）清晨在尖山隧道口前失控撞壆，35歲姓林男司機拋出車外，重傷不治，同車31歲姓姚女友人頸部受傷送院。男死者育有3名稚齡子女，事發前一日正是其生日，豈料遭遇車禍，妻子傷心之餘還要面對往後生活，徬徨無依。

死者叫「阿洛」，生前擔任黃的士平台「巴絲GO」司機，與妻子因感情問題分開居住，但一直沒辦理離婚。《蘋果》今早找到林妻，她正奔波接送兩名讀小一的子女返學，一臉倦容。

林妻指，3名子女分別9歲、7歲和6歲，其中次子因為幼稚園時重讀，現在與幼女一同升讀小一，今日首天回校上課。

她續指，與阿洛分居後，雙方關係保持良好，阿洛做夜班的士司機，間中返回秀茂坪住所探望子女，並教導功課。讀四年班的長子，車禍後也有到醫院，明白爸爸已經離世，倒是次子和幼女不太清楚死亡的意思，還天真地繼續說「爸爸幾時醒」、「WhatsApp叫醒佢」。林妻黯然說：「佢哋都好唔開心，噚晚無咩點瞓過。」

事發前一日是阿洛35歲生日，當天仔女也打電話給他，為爸爸唱生日歌，不料事隔一日陰陽永隔。

林妻指一向由阿洛給生活費，她坦言銀行戶口只得四位數，往後的生活很徬徨。之前因為沒有到學校訂書，要自行到書局購買，但突然發生車禍，買書的錢要留用作日常開支，開學都未知如何處理。

另外，當時與阿洛同車的姓姚女傷者，車禍後肝臟撕裂和胸骨骨裂，但治理後沒有大礙，當晚8時許出院。她接受《蘋果》訪問，透露阿洛是他的摯友，與她和她的丈夫相識多年。姚女士續指，事發前一晚她為阿洛慶祝生日，盡興後阿洛駕駛他丈夫的汽車，接載她回沙田寓所，由於她自己曾經飲酒，上車一刻便不勝酒力睡着，直至車禍一刻才驚醒。

姚女士又提到，車禍後她夫妻兩人、阿洛家人、阿洛前妻等都十分傷心，紛紛致電互相安慰，其間她自己亦曾向阿洛前妻了解阿洛子女們狀況。據知，明日早上一眾親友將前往事發現場路祭，送阿洛最後一程。

「巴絲GO」車禍發生後發帖，對阿洛離世感到震驚，其間提到他曾任「家長車」團隊成員，試過為手足義載，同時也一位好父親，希望他能在自由快樂地方繼續安息。下方有不少網民留言悼念，希望他能早日安息，並冀家人能早日走出傷痛。

另外，姚女士任教的語言中心過往也曾與「巴絲GO」合作，車禍發生後也發帖讚揚阿洛是「好爸爸、黃絲傅、同路人」，同時提到姚女士任教的課程將有所變動，呼籲學生留意通知。

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