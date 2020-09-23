警方打擊違例泊車 九龍區單日發近3千張牛肉乾

警方繼續打擊違例泊車，東九龍總區交通部及各警區於昨日（22日）在區內交通黑點執行打擊違例泊車輛行動，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，人員共發出1,814張定額罰款通知書、拖走5部違例停泊的車輛及多次票控70部車輛。

警方執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。東九龍總區人員將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

另外，油尖警區昨日進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車行動，人員發出約860張定額罰款通知書及拖走6輛對交通造成阻塞的車輛。警方觀察到有不負責任的駕駛者違例停泊於黃色方格 （俗稱黃格仔）及救護車專用泊車位的位置上，對緊急服務車輛造成阻礙。警方針對上述違例事項加強執法。重點交通執法將會於油尖警區內持續進行，除了不作任何警告情況下票控違泊人士，亦會以在無預先警告及通知情況下拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛。

此外，油尖警區擴展使用電子告票打擊違例泊車，亦聯同西九龍交通部於各黑點，如柯士甸道西及廣東道交界進行錄影執法，自7月至今，油尖警區共發出近52,700張定額罰款告票，希望藉此改變駕駛者可能引致交通意外的不良行為。

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