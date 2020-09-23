9男女偽造商業登記 呃防疫抗疫基金近130萬被捕

港府早前推出「防疫抗疫基金」資助受疫情打擊的多個行業，繼7月及9月初警方先後拘捕17名男女涉嫌詐騙抗疫基金後，再有人涉嫌用虛假資料及文件，欺詐及企圖欺詐防疫抗疫基金，警方拘捕6男3女，涉及20宗申請個案，涉款約126萬元。

警方早前接獲防疫抗疫基金秘書處的報案，指有人涉嫌用虛假資料及文件，訛稱自己報稱的商業地址內從事合資格的業務，企圖騙取防疫抗疫基金，涉及20個申請個案，當中7宗為零售業資助申請，其餘則為美容院、按摩院、Partyroom資助計劃申請，涉款約126萬元。

港島總區重案組第二隊總督察許康傑指「防疫抗疫基金」要求申請人在指定日期前，有一個獨立營運地址，營運零售業、美容院、按摩院、Partyroom的相關業務，但有申請人用虛假資料及文件，訛稱自己報稱的商業地址內從事合資格的業務，企圖騙取資助，平均每宗申請個案可獲3至10萬資助金額，但有申請人有多於一宗的申請，如成功申請可獲超過十萬的資助金額。

港島總區重案組分別在昨日（22日）及今日（23日）在全港多區，拘捕6男3女，年齡介乎24至63歲，涉嫌「欺詐」及「企圖欺詐」。被捕男女報稱商人及無業，全為資助計劃的申請人及相關業務的負責人，警方亦在行動中搜查多個處所， 撿取大量商業文件、電話、電腦、銀行紀錄、經改動的商業營運照片及商業登記證。

許康傑又指，20宗申請中有一半申請資助的登記地址為虛報，有申請人同時用同一地址，同時申請零售及Partyroom的資助計畫，其中更有申請人用住宅單位申請Partyroom的資助申請，並在互聯網下載Partyroom的相片扮作自己經營的Partyroom營業照片。

7月初，商業罪案調查科破獲首宗詐騙抗疫基金254萬元案，拘捕兩人，至兩個月後再揭發有騙徒利用包括P圖、誇大或虛構業務規模等五類手法詐騙抗疫基金，以涉嫌欺詐及企圖欺詐拘捕15名男女，涉款387萬元，其中一名被捕男子更為有「80後樓神」之稱的吳龍飛。

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