2米長鐵梯「搭」扶手梯撞馬鞍山站天花 馬友：點解入到閘

卡通片的情節，居然在馬鞍山站發生！有網民傍晚在fb群組「馬鞍山之友」出post，指有人攜帶一條長於2米的鐵梯進入馬鞍山站，之後準備搭扶手電梯上大台乘搭馬鐵，當鐵梯至途中突然撞向天花並卡住，導致扶手梯停止運行，所有乘搭馬鐵的乘客需行樓梯至月台。

事件引來一眾「馬友」熱烈討論，有人笑稱鐵梯是「最強武器」，但亦有「馬友」質疑鐵梯的擁有人如何將「咁長嘅嘢」帶入閘，港鐵職員為何沒有出言阻止，認為帶鐵梯入閘的人應該召客貨車，而非慳錢而搭馬鐵。

《蘋果》晚上到現場了解，發現涉事扶手梯仍停止運作，工人亦在現場進行搶修，而旁邊的樓梯亦已拉上封條，阻止乘客使用，乘客需搭升降機至月台搭馬鐵。

港鐵表示，事發於今午5時05分，馬鞍山站職員在車站控制室發現燈號亮起，顯示站內一條連接大堂及月台的上行扶手電梯安全裝置啟動而停止運行。車站職員即時前往了解，見到有一條工程梯卡在天花及該條扶手電梯之間，而安裝在天花的廣告燈箱外框亦有損壞。車站即時將該部扶手電梯及旁邊的樓梯圍封，並安排職員在場指示乘客使用其他樓梯或升降機前往月台。事件中無人受傷，車站亦安排維修人員及扶手電梯維修承辦商檢查及維修扶手電梯以及廣告燈箱，經檢查後，承辦商發現扶手電梯有一個梯級有輕微損毀，並已進行維修。

根據港鐵的行李規章，乘客攜帶的行李尺寸（長、闊及高）的總和須不超過170厘米，而任何一面的長度亦不可超過130厘米，超出規定的行李均不可帶進車站付費區。

●網民點睇

Kuen Chung：捉學生帶樂器就叻，呢啲咁大件就睇唔到！

Francis：慳得一時賠錢都貴過Call啦！

YoGo：咁大舊嘢都畀入，樂器就唔畀入

Clare：呢條友一定會賠唔少錢

Sam：莫斯科馬戲團表演節目

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！