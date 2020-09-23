連劫兩的士司機 屯門24歲男子被捕

警方昨日拘捕一名男子，涉嫌與今年7月及上月、發生的兩宗的士行劫案件有關。

今年7月29日清晨5時許，一名男賊假扮乘客，在屯門截乘綠的前往深井嘉頓，抵埗後聲稱「唔啱路」，着司機駛至約800米外深康路盡頭的深井光屋後露出賊相，劫走現金及手機。至上月8日凌晨2時許，一名男賊假扮乘客，在荃灣截乘紅的前往永賢街近荃灣屠房對開，抵埗後亮出一把8吋長生果刀打劫，同樣劫走現金及手機。

兩名受害的士司機，共損失3部手機及現金約5,000元，總值約1.3萬元。荃灣重案組接手調查後，相信兩宗案件為同一賊人所為。於昨晚約11時採取行動，在屯門拘捕一名24歲姓陳男子，又撿獲犯案時穿著的兩對鞋、一個黑色袋以及一副黑色眼鏡，現正被扣查。

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