港人澳門隔離期間兩度擅離房間外出 被判3個月徒刑

武漢肺炎疫情持續，港人進入澳門需進行14天隔離，但早前一名香港居民入境後在指定酒店接受醫學觀察期間，兩度擅自離開指定酒店的房間，並在房內接待他人，而且離開酒店乘車外出購物，他涉嫌觸犯《傳染病防治法》，日前經初級法院裁定罪名成立，被判3個月徒刑，緩刑兩年，成為首宗港人被定罪案件。

澳門檢察院今年4月初起訴涉嫌違反醫學觀察的8名人士，包括一名香港居民、2名外傭及5名澳門居民，當中涉案港人今年三月中入境澳門後，按規定在酒店房間接受為期14天的醫學觀察，但期間兩度擅自離開房間乘車外出購物，又在房內接待他人，司警接報拘捕該港人，交檢察院控以兩項《傳染病防治法》中規定及處罰的「違反防疫措施罪」。

日前初級法院裁定涉案港人罪名成立，被判處3個月徒刑，緩刑兩年，緩刑條件為嫌犯須向法庭指定社會機構捐獻8萬澳門元。

另外，一名澳門居民亦被指在路環某衛生中心故意以唾沫和鼻水塗污準備配售予公眾的320個口罩，導致該批口罩受污染致報廢，初級法院裁定他觸犯《刑法典》中「加重毀損」罪名成立，判處10個月徒刑，緩刑2年執行。

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