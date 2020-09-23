假恆香月餅風波｜被捕恒香第二代傳人：我冇賣假貨

海關日前就元朗一家酒樓涉嫌售賣偽冒恆香老餅家採取拘捕行動，事件牽扯出恆香品牌十多年來的股東糾紛，其中一名被捕的77歲月餅供應商鄭鴻杰表明是持有元朗廠房「恒香餅家」的第二代傳人，聲稱事件涉及公司內部股權訴訟糾紛，已排期在高院審理，反指對方持有的「恆香老餅家有限公司」只有39年成立歷史，並非百年老字號，反過來誣告他生產的月餅為偽冒貨。《蘋果》正就事件向恆香查詢。

事件源於海關接報有巿民指在元朗西菁街「嘉嘉好宴會廳」購買恆香月餅券，再往恆香老餅家元朗大馬路總店兌換月餅，獲店員告知是偽冒貨，經調查後上周五採取行動，先往酒樓拘捕三人，包括酒樓董事、負責人及員工，再往貨倉拘捕77歲月餅供應商，行動中撿獲約340盒冒牌月餅及約200張月餅券，總值約9萬元。

77歲被捕人鄭鴻杰今日召開記者會，澄清自己才是「恒香餅家」第二代傳人，當日在元朗大樹下西路崇正新村廠房被帶走，已向關員提供生產及商標資料，獲准以5,000元保釋，12月再報到，他引述海關稱會諮詢律政司意見，再定下一步行動。

鄭聲稱名下持有的「恒香餅家」才是1920年由家父創立，擁有百年歷史，至81年成立子公司「恆香老餅家有限公司」後，因牽涉股權糾紛，稱名下股權被多次轉移，案件正排期在高院審訊，揚言事件由公司股權及商標註冊糾紛引起，強調沒有售賣冒牌貨。

他又為海關所指「香港品牌、內地製造」偽冒月餅的說法進一步解釋，聲稱元朗廠房新年後被人盜走炒蓮蓉鑊等價值數百萬元的生財工具，無奈改為委托東莞餅商代為生產月餅，已向警署備案，表明月餅製造只為慶祝百年老字號，扣除成本後所有收益捐予公益金，非為牟利。

近年股東糾紛不斷的元朗恆香老餅家，其股東之一鄭鴻杰，去年5月被其公司「恆香老餅家有限公司」以債權人身份入稟高院原訟庭呈請破產，他與創辦人之一蔡火財的第三代後人蔡植生、恆香老餅家有限公司，多年來就股權及錢債問題互有興訟。

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