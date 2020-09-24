車Cam影晒│堅拿道天橋寶馬逆線釀4車撞 3人受傷有人走甩

凌晨約4時半，灣仔堅拿道天橋往跑馬地方向橋面彎位，一輛白色寶馬M2私家車逆線，撞到快線一輛貨車及慢線一輛起亞私家車及一輛福士私家車。寶馬一車三人，其中一人事後逃離場，一人坐在司機位旁地上，另一人則受輕傷，右衣領染有血迹。

寶馬車頭撞毀，安全氣袋爆出，貨車車頭亦撞毀。救護員趕到，將坐在地上的寶馬男、貨車司機及福士司機送院，全都受輕傷。警方正調查案件。

據貨車車Cam片段看到，貨車當時駛出紅隧往跑馬地方向，剛上堅拿道天橋時，慢線的起亞及福士一先一後駛至。貨車沿快線駛至彎心時，突然看到該輛寶馬，在行車分隔線逆線落斜。起亞發現寶馬後，即時收油並扭左軚閃避，同時寶馬亦扭左軚閃避，但撞到貨車車頭。而福士亦收掣不及撞到起亞車尾。

由於未知誰是寶馬司機，案件暫列交通意外有人受傷。

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