危險玩意｜港女酒店房間內慶生玩「仙女棒」 火花四濺惹批評

受疫情影響，港人未能外遊，紛紛租住城中酒店享受staycation，甚至有人訂酒店房慶祝生日或求婚，但部份租用者的行為卻有缺德之嫌。繼早前有女網紅租住半島酒店時疑在房內掟蛋糕嚴重弄污房間惹來爭議之後，近日又有年輕港女租住尖沙嘴一酒店並在酒店房間內慶祝生日時，公然燃點疑似俗稱「仙女棒」的小煙花棒，弄致「火花四濺」。事件令人擔心一旦煙火燃着酒口房間內的掛飾、木地板、梳化或地氈等易燃物品，恐有祝融之虞，惹人批評。

近日一名年約24歲的港女在其超過6,000人跟蹤的個人instagram賬戶的「限時動態」中，分享多張慶祝生日的相片及片段，其中4段合共長約一分鐘的短片，更清楚見到包括她在內大約8名年齡相若的男女在酒店房內燃點「仙女棒」，過程中各人表現雀躍興奮，有人更表示「細火嚟㗎咋」、「我一路燒佢一路彈過嚟呀」、「好靚呀」、「如果呢個moment喺戶外，你咁多人聚，肯定俾人周（捉），你呢個moment如果喺元朗任射都ok」 ，據悉現場為尖沙嘴區一知名酒店。

雖然眾人玩得興奮，但影片見到仙女棒射出的煙花火舌，不時跌落房間內木地板或地毯上，甚為牙煙，縱沒發火生警也可能損害了酒店裝修，引來網民批評。記者又發現涉事港女的instagram「動態精選」當中，有專屬慶祝生日的相簿，當中亦有一段片段，該名女子手持一支已點燃的「仙女棒」，又捧着鮮花，坐在床邊與生日蛋糕合照。另外，女子的同行朋友instagram內，故懷疑她們不止一次點燃「仙女棒」。

據了解，他們在周二（22日）於尖沙嘴區一酒店舉行生日party，多條片段可見有人點燃大量蠟燭擺放在走廊位置作裝飾，其後眾人圍在一起，於床邊位置一同手持「仙女棒」煙花，並拍下照片及影片留念。惟片段上載於instagram的「限時動態」後，疑有人批評女子行為不當，女子將片段刪除，並於「限時動態」內寫下一段文字，表示不理解為何有大量人士關注她，認為自己只是「做自己」，「講到底都係貪玩」。

綜合消息人士以及酒店房間的佈置，有網民估計「點仙女棒」可能是尖沙嘴美麗華酒店的房間，美麗華集團發言人回應指，仍在了解事件，惟該集團旗下酒店均為無煙酒店，客房內嚴禁吸煙、點火或燃燒任何物品。而酒店暫時未有收到有關投訴，亦未發現有酒店房間設施被損毀。

近年不少instagram網店有出售仙女棒等煙火蠟燭，售價大約$75元可購買到10支，一支「仙女棒」可燃燒約20秒，使用時只要燃點蠟燭頂部便可。惟煙花於本港屬於違禁品，根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，最高可罰款2萬5千元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁3個月。

翻查紀錄，警方於2018年初曾於旺角兆萬中心一間格仔舖「放蛇」喬裝顧客購買「煙花蠟燭」，35歲姓徐女店員當場「斷正」，涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕。其後警方在店舖內撿獲共約327支煙花蠟燭製品，總值約8,000元。

大律師陸偉雄表示，若蠟燭產品成份內含有火藥即屬犯法，雖然「仙女棒」等產品含有火藥較少，但管有、燃放或販賣即屬違法。

日前網上瘋傳另一段片段，有半島酒店員工在客人check out後前往執房時，發現房間一片狼藉，估計有人租酒店房間開生日派對，惟玩樂期間疑曾掟蛋糕，導致牆上、梳化地毯及窗簾上均沾滿忌廉和食物殘渣。事件引起網民爭議，直斥該批住客沒有公德心。

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