沙田瀝源邨三級火 婆婆窗邊揮手求救至少5人送院

沙田發生三級火警，至少5人不適受傷送院。下午4時許，瀝源邨榮瑞樓一單位發生火警，其間火勢猛烈，黑煙沖天，一名婆婆坐在起火單位的窗邊，用毛巾掩鼻揮手求救。消防到場後出動2喉2煙帽，在大廈外不斷射水降溫灌救，大約200名居民需要疏散。

下午4時20分，消防將火警升為3級，其間架起雲梯開喉灌救，大約25分鐘後，消防員進入起火單位內，將坐在窗邊的婆婆救回屋內，火勢於下午4時54分被包圍，及於下午5時22分大致被救熄。事件中至少5人受傷不適，其中4人輕傷，全部送往威爾斯醫院治理，當區區議員岑子杰亦趕回現場了解事件，而現場亦有一隻狗暈倒，需要消防員協助急救，現召愛協到場處理。

現場消息指，至少兩個單位起火，讀者崔先生指事發時經過瀝源邨，見到一個面向瀝源街的單位首先冒出白煙，未幾傳出一下爆炸聲，單位迅速陷入火海，黑煙密佈，之後更聽到有人大叫：「好辛苦，救命呀，救命呀」，「見到有個男人喺個隙度伸隻手出嚟，我哋見到佢隻手燒到甩晒皮，消防到場射水，佢即刻將兩隻手擒上個鐵欄，無幾耐又伸返隻手出條隙」。

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