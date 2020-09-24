海關撿走私穿山甲鱗片及乾蛇膽 市值620萬

海關上周三(16/9)在葵涌海關大樓驗貨場撿獲一批懷疑走私瀕危物種，包括約一噸穿山甲鱗片及約13公斤乾蛇膽，估計市值約620萬元。

海關人員透過情報分析及風險評估，揀選及查驗一個從印尼抵港的貨櫃，在貨櫃內發現該批懷疑走私瀕危物種。案件仍在調查中。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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