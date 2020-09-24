抗暴之戰｜歐洲政客聲援之鋒 斥「赤裸裸的政治檢控」

前香港眾志秘書長黃之鋒，涉嫌於去年10月參與未經批准集結及違反《蒙面法》，今午到中區警署報到期間，被警方即場拘捕，並正式落案起訴，案件將於本月30日在東區法院提堂。社運人士古思堯今日亦因同案被警方起訴。

英國保守黨前黨魁史密斯（ Iain Duncan-Smith ）透過社交網站回應黃之鋒被捕，他認為黃之鋒今次被捕，是「赤裸裸的政治檢控（naked political persecution）」，世界都會看到。

歐洲議會議員Engin Eroglu也在社交網站表示，黃之鋒今日再次被捕，再一次顯示中國政府對民主和言論自由的蔑視，認為成員包括英、美、澳、加、日及歐洲多國國會議員的對華政策跨國議會聯盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China) 必須作出反應，並與香港同行。英國工黨國會議員柴萍恩（Sarah Champion）亦形容黃之鋒今次被捕是一次令人感到擔心的發展。

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