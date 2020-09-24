浴血新城市｜商場加天眼圍鐵網 7.14後「如割讓給極權」

去年7.14沙田區大遊行，警方為拘抗爭者大舉闖入新城市廣場，疑激化了衝突造成多人被捕及受傷，令這沙田區的著名商場一夜間成為抗爭的焦點。轉眼一年過去，新城市廣場疑為防範再有衝突，原來早已悄悄改裝：像原本透明透光的玻璃欄河，漸漸更換成冰冷堅固的鐵網；原貼滿市民訴求MEMO紙的「連儂柱」，則早已被清除及由保安員每天駐守；就連商場垃圾筒也給換成了「絕對安全」的垃圾袋。商場縱然人流漸恢復，卻同時加裝了閉路電視鏡頭，全方位監察場內遊人一舉一動，配合鐵網圍欄，活像是另類囚籠。

有當區區議員慨嘆，新城市商場一年以來令居民覺得漸變質：「個商場好似係由我哋社區割讓咗出去畀個極權咁」。不少受訪市民亦直言心裡傷痕難以痊癒，一年後回想起7.14當晚衝突，仍然心有餘悸，特別是警方當晚全方位封鎖，令不少市民無路可走：「一經過就會諗起當晚嘅警暴與衝突，心入面就會有恐懼。」

記者：郭杏妤 梁德聰 趙媛媛

去年（2019年）7月14日，沙田區舉辦大遊行，當晚大批防暴首次在「商場人員未有報警」情況下闖入新城市廣場，發生大型衝突，最少有22人受傷包括市民及警察受傷，當晚至少有37人被捕，涉及參與暴動、非法集結、傷人、襲警或藏有攻擊性武器等罪名。律政司其後落案控告其中3人暴動罪，他們成為了自去年反送中運動以來，首批被控在商場內暴動的市民，並於今日判刑。

事隔14個月，《蘋果》近日再度踏足沙田新城市廣場視察，發現商場為加強保安及防範示威，早已作出不少變動。像自去年7.14日起，原有不少集會於新城市廣場內舉行，在商場3樓中庭最為人熟悉的兩「連儂柱」，昔日一度貼滿各種文宣海報及記載着市民訴求的便利貼的柱身。但如今「連儂柱」卻分別被商場貼上「嚴禁張貼海報及貼紙」的告示，以及被人用廣告圍板封起，現場更有身穿螢光外套的外籍保安駐守，市民難以再張貼文宣。

商場內大部份玻璃欄河已更換成鐵網，鐵網以索帶扣上「顧及自身安全，請勿靠近圍欄」的告示，部份鐵網更加設斜向鐵網架，在中庭仰頭一看，儼如置身於大型牢籠之中。另外，地下近百步梯的玻璃幕門亦換成膠片並裝上鐵網，商場並已全數收起不同樓層通道的垃圾箱，改用「零殺傷力」的透明大膠袋收集垃圾。

至於位於商場4樓的顧客服務中心在7.14衝突後，曾被大批市民連續多天包圍，質問及質疑7.14當日職員處理不當，並有「帶領警員入商場」的嫌疑。一年後的今日，客服中心已回復正常服務，但同層的「藍店」喜茶已結業，該鋪位現已封上圍板。位於6樓的華為及優品360照常營業，昔日圍板已全數拆掉，未見有用紙張遮蔽鋪名，而在旁的中國銀行則仍有加裝白色圍板，有保安在門外駐守。

其中較觸目的，是見到5樓近中庭位置，最少安裝了8個閉路電視鏡頭，當中有鏡頭面向中庭方位，疑專門用作攝錄中庭情況，部份相信是新安裝的鏡頭。沙田區議員黎梓恩指，以往閉路電視一般安裝於通道出口上，「以前都唔覺呢個位有閉路電視」。

縱然商場內的設施已翻新及加固，一切看似回復正常，但仍無法改變對市民造成永不磨滅傷痕的事實。新城市廣場，由多年前的合家歡商場，漸變成以中國遊客為目標的名店集中地，去後則再一次改變大眾對它的印象。黎梓恩質疑，商場自7.14起的各種舉動，均為協助政府打壓市民，「呢個商場好似係由我哋社區割讓咗出去畀個極權咁」。

7.14當日，黎全程在沙田各地遊走並在衝突現場調停，晚上收到消息指有警察闖入新城市廣場便隨即趕到現場，「見到中庭有好多雜物，幾灘血漬，聞到空氣好刺鼻，應該係噴咗好多胡椒噴霧嘅味道，仲聽到樓上5、6樓有人呼喝，仲有一啲追逐嘅聲音」。

「所有出口比人封晒走唔到，自己當時都好驚。」遊行參與者張先生亦難忘7.14當晚恍如困獸鬥的回憶，令他時至今日仍對新城市廣場存有陰影。張憶述，當日遊行過後，他與友人到新城市廣場對出的百步梯，參與《地厚天高》電影放映會，至晚上約8時動身離開，「但其實都走唔到，商場幾邊出口都有晒警察、防暴喺到封路，去到夜少少佢哋仲無啦啦衝晒入地鐵站閘口到」。

張當晚亦曾進入商場，見到市民聚集及叫喊口號，但當時場面大致平靜，未見有混亂，更有不少途人在旁如常逛街，但「警察一邊不斷呼籲啲人快啲離開，另一方邊所有出口卻係全部封晒嘅，根本走唔到」，令市民無所適從。他指在場市民與警方糾纏約一小時後，警察才解封一個地鐵站閘口予市民離去。

沙田居民Phoenix小姐則指，自7.14衝突後，已減少到新城市廣場的次數，「我感覺沙田係個好危險嘅地方，keep住（持續）有唔同便衣經過。」她更直斥商場製造白色恐怖，「（以前）喺度等人，都會望一望近排啲文宣係講緊咩，但係而家基本上連行近嗰條柱都會比嗰啲柱男（保安）望住，唔單止係冇得出嚟，仲要係連文宣呢啲都冇得貼」。

學生馬小姐則憶述，當晚她7時許到達新城市廣場，當時被困在商場的人數眾多，及後衝突發生時聽到有連番尖叫聲，更目睹有市民於走避時不慎受傷流血，「見到係好多人都好徬徨，走又走唔到，唔知點算好」，她指，現時回想起當日事情仍相當痛心，「會喊同唔開心啦，自己都覺得好辛苦，唔想再有人因為呢啲事而受傷」。

雖不在現場，但透過新聞直播及網上片段了解當日衝突的Yurin直言，現對新城市廣場感到非常陌生，「一經過就會諗起當時嘅警暴，心入面會有恐懼，同埋會有啲心痛」。

《蘋果》就新城市廣場7.14的爭議及翻新設施事宜向新鴻基地產集團查詢，新鴻基發言人回覆指，會參考香港物業管理公司協會的指引，對集團所有商場包括新城市廣場按其實際情況採取適當的措施和行動。發言人並強調商場的首要任務是保障顧客、訪客、商戶及其員工，以及職員的安全。

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