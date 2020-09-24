9人七星排燈塔外潛水 疑大風浪翻船遇險

一行9人潛水愛好者，今早11時在西貢果洲群島東面、七星排燈塔對開50-100米處潛水暢泳期間，懷疑突然遇上大風浪，所乘坐的船隻翻轉，部份留在船上的人墮海。警方接報後，派出救援船隻到場，將眾人帶返西貢水警基地。事件中無人受傷，9人毋須送院。

9名遇上翻船意外的潛水愛好者，當中有男有女，有本地人及外籍人士，於事發時有4人已經落水潛水，但仍有5人在船上整理潛水裝備。船上5人於翻船意外中墮海，幸有途經船隻目睹意外發生，駛近將9人救上船上，並報警求助，全部人安全無恙。

果洲群島有軟硬珊瑚，且春天時圍繞着許多幼魚。 七星排同樣是絕佳潛水地點，就在果洲群島東邊。 在那裏被淹沒的岩石，深達五米。 在風平浪靜的天氣下前往最佳，不過岩石周圍有許多軟珊瑚，附近可看見一些美麗的魚。

今年7月，32歲姓謝男子隨約40人的潛水團到七星排潛水，其間失去蹤影，搜救人員在現場一帶海面進行搜索，至事發翌日才在近塔門的弓洲尋獲失蹤男子，他未有受傷，送回馬料水水警基地後自行離開。根據Google Map資料，七星排與弓洲之間距離竟有接近30公里遠。

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