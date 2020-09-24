3男冒警劫地下賭場 掠走逾2萬元

凌晨約5時，旺角彌敦道東海大廈發生行劫案。凌晨4時許，據知3名30多歲男子看更自稱警員，但沒有出示委任證，並乘升降機到10樓一個單位。3人一會後離去，其間更對看更說「上面有事發生」。未幾該單位亦有人慌忙離去，看更覺可疑上樓，於單位外聽到嘈吵聲但未有理會。

警員其後接報，指朋友在該單位遇劫，到場發現該單位為一個地下百家樂賭檔，調查後相信該3名男子假冒警員，據知有人手持鐵通指嚇，搜查賭客個人物品，最終在3名賭客袋內，共掠去逾2萬元。

到早上7時許，1男3女，及一名手抱嬰兒的女子落樓，眾人遮掩樣貌登上警車離去。案件暫列行劫及冒警，暫未有人被捕。

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