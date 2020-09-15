浴血新城市｜入夜後商場外警濫權無王管 濫捕壓頸扭手腕市民有冤無路訴

去年7.14 新城市廣場被質疑「引清兵入關」縱容防暴警大舉進場拘人，成為警方於私人空間執法的開端，場內出現激烈的警民衝突，場外同樣烽煙四起。當晚入黑後，新城市廣場是警民衝突主戰場，但場外毗鄰範圍包括百步梯、沙田街市、源禾路沙燕橋十字路口交界等亦是衝突不斷，整晚至少37人被捕。在記者較少的外圍地帶地方，市民訴苦指警暴或濫權情況不絕：有前香港眾志成員投訴慘被警員無理壓頸及180度扭轉手腕，雖不致傷殘，但作為受害一方反而繼續擔心或隨時遭檢控；也有學生在百步梯出席合法放映會，卻遭疑濫權的警員無理拘捕，有冤無路訴。即使轉眼已逾一年，抗爭者心中怒氣仍難消。

7.14當天沙田區日間大遊行的路線由大圍到沙田火車站，整體大致和平有序，直至晚上，大批警員包抄沙田市中心一帶，不少市民無法離開。前香港眾志成員朱恩浩憶述，當天的遊行氣氛原「冇乜躁動」，惟當他欲向新城市廣場方向前行時，發現警方正作預備清場的佈防，「係一個圍堵式嘅清場手法⋯⋯佢係要將你圍堵，喺個困獸鬥入面，總之佢要打傷你又好，要拉你又好，佢個目的唔係想你離開！」

他見情況異常，立即為自己及市民尋找離開現場的路線，然而此時一隊警察突然從暗處衝出，「之後係咁揮棍、打盾、威嚇我哋，但其實我當時已經表明我哋係走緊」。朱指當時他身處的位置是與新城市廣場相距約650米的沙田街市對出的小路，並有約30名市民同在現場，朱與同為前眾志成員的廖偉濂遂向警方解釋現場人士正欲離開，但換來的卻是遭警察撞至牆壁後跌倒。

朱憶述他沒有反抗，卻仍被警察無理壓頸和180度扭轉右手手腕，他指當時足足有30多個小時右手感到麻痺，一度連拿筆或用電腦也不敢，因擔心手腕會永久損傷。直至一年後的今日右手雖然看似無後遺症，「但仍有啲心理影響，嗰個心理影響係會源自於⋯⋯執法者對你無緣無故，你完全理解唔到嘅仇恨」。事發半年後，手傷雖癒，心理創傷卻久久未能得治，憂慮也難息止。因朱當天曾雖以「踢保」應對，但警方會否再次拘人檢控，卻屬未知數。

遊行申請人兼「沙田一隅」召集人梁延豐則憶述，當天原定在遊行結束後，於新城市廣場外百步梯位置安排「地厚天高」放映活動，惟因多個路段被封，放映物資未能如常運到百步梯，活動遂臨時改為分享集會。當時百步梯位置的市民「有老有嫩」，大家得知沙燕橋和源禾路十字路口交界出現衝突時十分憂心，「大家留喺呢個集會裏面，雖然冇啲咩節目或者內容，但係大家都有一個嘅心就係確保當手足要撤退嘅時候，大家都可以目睹成個事件發生，唔會容許佢有任何嘅警暴」。

隨着衝突範圍擴大，梁即向警查詢，雖獲對方通知不反對通知書仍然有效，但前線防暴警拒絕溝通，無視不反對通知書，晚上合法集會照樣被警方清場。警方推進至百步梯位置時，「我哋不斷去問，咁你哋而家係咪取消（不反對通知書），你唔係取消嘅話，憑乜嘢或者因乜事要入嚟清場？」防暴警拒絕回應其查問，令當時前來參與放映會，扶老攜幼的市民陷入被捕的風險。「我事後先知原來有（放映會）參與者包括學生喺後面被包抄，無辜地被捕。」他坦言，自己於去年7月初時還對警民關係抱有一絲遐想，但眼見前線警員摒棄溝通機會，他有感徹底失望。時至今日，放眼至百步梯，作為沙田街坊的他猶有餘悸。

防暴追逐和拘捕市民的畫面除了出現於百步梯和沙田街市對出小路外，距離新城市廣場700米的源禾路沙燕橋交界亦成警民的對峙戰場，街坊張小姐當天在源禾路欲離開時，「好多差佬包抄，根本冇可能走到，最後我唯有搵路攝下攝下入返新城市」。眼看沿途的警察佈防無孔不入，無法離開混亂現場之餘更須擔心隨時被捕，張小姐至今依然「諗返起都嬲」。

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