鯉景灣海旁淪跳水樂園 大叔下海人船爭道

武漢肺炎疫情嚴峻關係，今年新世界維港泳已宣佈取消，然而一班大叔卻急不及待下海暢泳。巿民關先生昨日下午4時許行經鯉景灣對開的西灣河海濱公園海旁，發現有三名大叔於公眾碼頭及登岸台階近水警基地對開先後跳水，在海中來回暢泳數十分鐘，其間有人就地取材借用橙色救生圈沿岸邊游弋，完全無視身旁有大量船隻經過。

他指當時正在退潮，水流較為湍急，三名大叔未有游出離岸更遠的水域，擔心人船在航道上爭位，易生危險。「維港不嬲都咁多（船），咁樣游法就好似馬路之間跑步搵命博。」

根據海事處資料， 由鯉魚門至北角碼頭一帶海域，屬港內東航道，大量船隻經藍塘海峽進入東航道，屬其中一條船隻來回頻繁的主航道。

東區區議員韋少力表示，以往較多收到街坊反映，每日早上六至七時，大約有十多名泳客由西灣河海濱公園岸邊出發，一直游至500米外的葛量洪號滅火輪展覽館對開，其間有水警船早上靠岸，但水警未有干涉，她亦從未聞有泳客改至下午或黃昏下水，不排除疫情影響巿民到公眾泳池游水的習慣，遂改到海邊跳水耍樂。

韋議員指，西灣河海濱公園對開經常有船隻經過，曾響號提醒泳客不要靠近，加上筲箕灣避風塘一有快艇駛出，便有湧浪推向海旁，泳客下水有一定危險性，會關注有關情況。

根據香港法例第313章附屬法例《船舶及港口管理規例》，除非經海事處處長許可，任何人不得在香港水域任何部分之內游泳，違者最高可被判罰款二千元。

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