抗暴之戰｜黃之鋒古思堯被捕 涉去年反蒙面法案件

前香港眾志秘書長黃之鋒，今午被警方拘捕，帶返中環警署扣查，據悉黃之鋒涉及去年10月一宗涉及反蒙面法的示威衝突案件有關。另外，社運人士古思堯今日亦被警方拘捕。

黃之鋒在社交平台發文，指今午到中區警署報到時再被拘捕，警方指黃之鋒去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》。律師現正陪同錄取口供。

古思堯方面，消息指他原定今天下午2時半到醫院覆診，但在下午1時許被重案組人員到他家拘捕，稱是去年10月5日非法集結案，已押送長沙灣警署落口供。

參與社運逾30年、今年71歲的古思堯，今年6月證實患直腸腺癌第四期，除「屙血」和肚瀉情況，癌細胞更擴散至肝、前列腺和淋巴系統。古思堯剛於8月底進行大手術，切除部份肝臟，休息一個月後再進行化療。

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