浴血新城市｜警暴反令沙田街坊團結 促成民主派區選大翻身

7.14新城市廣場衝突，除拉開警民大型衝突的序幕，亦是沙田區居民覺醒的其中一條重要導火線，被指間接有份令民主派在後來的區議會選舉大獲全勝，民主派議席由19席大高達增至40席。沙田區議員黎梓恩認為，7.14衝突令沙田區居民首次親身感受到警暴威脅，意識到需團結能保護自己的社區，加上7.14後多場在沙田區發生的大型衝突，令沙田區居民覺醒，造就了區選的奇蹟。

作為當區區議員，黎梓恩7.14當晚亦在前線監察警方行動及協助市民疏散，他指當晚若非警方錯誤引導市民經商場地鐵站離去，再在市民打算撤離時封鎖所有出口，他認為新城市的大型衝突根本是「不必要」，認為警方曾誤判當下形勢，「其實喺個咁窄嘅地方同示威者短兵相接，唔單止示威者，對佢地自己其實都好危險架喎！」他對防暴警打算在新城市廣場「甕中捉鼈」的行為十分憤怒及不解。

「但7.14對沙田嚟講，係令沙田區居民個凝聚力大左好多。」黎梓恩指，7.14對沙田區居民是難忘的一晚，「喺警察衝入去商場嘅時候，有好多普通市民係消費緊架嘛，你係連唔關事嘅人都騷擾埋！」

7.14後，新城市廣場連續多天晚上有聲討商場集會，大批市民圍堵商場客戶服務中心要求交代，這連續多晚的聚會卻產生了意料之外的良好副作用，便是參與居民彼此間促進了聯繫，後來甚至衍生出不同的居民群組，繼續聯絡爭合理權益，「集會之後係會令居民發覺，大家要有多啲聯繫，先可以保護到自己嘅社區！」

黎梓恩指出，7.14亦到令許多當時原本對示威或政府沒有感覺的市民，因親眼目睹警方如何對待其他沙田居民，甚至身受其害，而改變了想法立場，「可能住樓上嘅居民，佢地落嚟消費都比警方驅趕，親身體驗到警方點樣粗暴對待市民，令到好多人個想法改變左」。黎指警方行動令所有市民不分政見地十分不滿，加上後期沙田區衝突越加嚴重，令7.14成為一連串事件的起點，令沙田居民覺醒。這對後來區選中民主派的大勝，實有著相當重要的影響。

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