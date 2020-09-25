天水圍連臍帶棄嬰案 17歲母涉殺嬰被捕

天水圍天祐苑前日（23日）凌晨有途人發現一名連臍帶女嬰被遺棄垃圾桶旁邊，惟救護員到場檢驗，證實女嬰已不治。警方經調查後，昨日（24日）在元朗拘捕一名17歲女童，她涉嫌殺嬰被警方扣查。初步懷疑她於周二（22日）在元朗一單位誕下女嬰後將其棄置。

當日凌晨4時許，一名老翁行經天水圍天祐苑祐康閣對開巴士站，前日凌晨有途人發現垃圾桶旁有一個藍色環保袋，內裏有一名全身赤裸、用褐色毛巾包裹的女嬰，拍喚沒有反應，大驚下連忙報案。

救護員趕到發現女嬰連有臍帶，身體濕漉漉，估計出生不久，檢驗後證實已不治。女嬰身長約40厘米，警方用藍色布遮蓋遺體，稍後召來警犬協助；重案組、法醫官亦接報到場。

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