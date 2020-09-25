蘋民直擊｜赤鱲角機場現水龍捲 歷時至少5分鐘

赤鱲角機場下午出現水龍捲。家住東涌的讀者李小姐，下午4時半發現天色突然昏暗，並開始下雨，望出窗外發現機場對開海面，出現一條長長的水龍捲，將水天連線，非常壯觀。

李小姐稱，今次並非自己首次看到水龍捲，差不多每逢夏天都有機會在家中看到，「過去嗰啲就實在啲，今次條水龍捲就有啲鬆散」 ，不過今午看到的水龍捲的維持時間較長，由她看到一刻至消散，歷時亦有約5分鐘。《蘋果》正向天文台查詢。

天文台資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜着水滴的雲柱，由對流雲的底部連接着水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型：第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。

水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。水龍捲在香港較為罕見，最常出現是五月至十月期間的雨季，在1959年至今，水龍捲個案共有40宗。

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