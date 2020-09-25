CCTV影晒｜兩賊3分鐘偷走電單車 P牌女騎士望車友幫幫眼

電單車被偷走，女車主網上追緝偷車賊。

賴小姐本周三（23日）早上將電單車停泊在深水埗富昌邨附近，豈料翌日（24日）早上上班途中，查看愛車狀況，發現電單車不翼而飛。她事後查看現場CCTV，發現凌晨時分有賊人以短短3分鐘便成功盜取其電單車。失去愛車的賴小姐隨即向Facebook專頁「香港鐵騎館」求助，希望一眾車友「幫幫眼」尋回愛車。

住屯門的賴小姐表示，去年年尾成功考取電單車車牌，今年5月以港幣39,000元購入本田CB300R的二手電單車代步。

她續說，由於近月經常落雨，已很少騎電單車；本周三騎電單車上班後，便將它泊在深水埗富昌邨附近「泊過夜」，然後與友人晚飯，打算翌日才取回，不料上班時發現愛車不知所終。

根據現場CCTV片段顯示，事發於周四（24日）凌晨2時38分，兩名賊人騎電單車駛至狩獵，觀察一番後，其中一人看中賴小姐的電單車，快速撬匙爆，啟動電單車絕塵而去，整個犯案過程僅3分鐘。

賴小姐坦言，電單車並不名貴，故未有安裝碟鎖。她隨即報警，並向FB「香港鐵騎館」群組求助，希望以懸紅尋回愛車。涉事電單車為紅色本田CB300R，車牌為WD7088，車輛死氣喉有熔膠，而水箱側板亦有「鐵騎館」貼紙，其車輛底盤號碼尾數為「00517」。

她又提到，昨日一眾車友得知她失去愛車後，隨即替她留意失車蹤影，曾有車友於周四（24日）約下午5時30分，在旺角先達廣場附近發現失車並拍下照片，該車其後駛往大角咀方向。她指，就該名車友拍下的相片可見，電單車側板被拆除，本田的標誌貼紙亦被撕走，而後座位置有疑似車冚，估計賊人停泊車輛時會使用車冚避免遭人發現。

她指，其後亦有大批車友亦自發四出為她尋車，令她非常感動，同時希望感謝一眾車友，而眾人尋車時更詳細列出時間及地點，可惜無功而回。今日她亦於事發地點附近貼上尋車告示，希望提醒其他車主小心車輛被盜，同時亦希望一眾車主「幫幫眼」，讓她早日尋回愛車。

《蘋果》翻看CCTV片段及車友拍下的失車相片，發現該名身穿藍色上衣的鐵騎士，與其中一名偷車賊人外表極為相似，兩人同樣戴上眼鏡，頭盔亦屬同款，估計該名車友所碰到的鐵騎士，有可能為犯案的其中一名賊人。

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