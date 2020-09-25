瀝源邨奪命火｜人間有情 邨內商戶派飯盒派麵包

「呢度係老人邨，七八十個老人家，火警之後喺平台度等，冇得返屋企又冇飯食。」在瀝源邨經營食肆的張先生，昨日火警後見到大批老街坊有家歸不得，連忙聯絡「深水埗明哥」，即時炮製近130個飯盒免費派發。

街坊稱呼B哥的張先生，在瀝源邨開食肆近40年，日間小菜晚市火鍋。他說昨日火警時正「落場」在家休息，接到妻子通知連忙趕回來。張說：「5點幾6點，返到嚟見到當時好多老人家喺樓上平台，因為呢條邨老人家多，70幾80個喺度，返唔到屋企，無嘢食。」

B哥隨即聯絡深水埗明哥，「整咗128個飯盒，頭尾唔夠1個鐘，嚟到社區會堂。仲有麵包店，整咗160個豬仔包，擺得，擺到兩日，驚無電無雪櫃，會變，豬仔包好健康。」

B哥坦言，大部份年輕的住戶都已搬出瀝源鄒，本區食客唔多，都是在這裏上班上學的，老人家反而少，他們只會揀早餐下午茶特價時段光顧。「為咗兩三蚊執紙皮，也為專嚴，靠自己嘛，所以我哋都好尊重佢哋。」

據他所知，現時火場5樓環境仍然惡劣，有住戶暫時未能入去，返工既無得換衫，房署都未答到，警察要做嘢。

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