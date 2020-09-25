海關打擊公屋訂購私煙熱線 拉27男女 撿逾2千萬元私煙

海關過去兩星期於全港各區打擊私煙活動，包括跨境走私、貯存分銷及販賣私煙，撿獲共約825萬支懷疑私煙，估計市值約2,260萬元，應課稅值約1,570萬元，行動中拘捕22男5女，年齡介乎16至77歲。

海關於九月中展開代號「迅雷」的特別行動，打擊在公屋內進行的電話訂購私煙活動，至今於各區公屋共偵破26宗相關案件，包括香港仔、柴灣、黃大仙、深水埗、九龍城、牛頭角、大埔、上水和洪水橋，撿獲共約55萬支懷疑私煙。其中，海關人員搗破兩個懷疑利用公屋單位作私煙貯存的倉庫及扣查兩輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

此外，海關人員昨日（24/9）在元朗一間鐵皮屋內撿獲約770萬支懷疑私煙，相信已搗破一個懷疑私煙貯存倉庫。

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊各層面的私煙活動，如發現有公屋單位涉及有關罪行，會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。

煙草商菲利普莫里斯亞洲集團有限公司表示，感謝香港海關一直致力不懈打擊走私香煙活動，在本年首半年已搜獲超過1億支，超出過去多年的單年計撿獲量，更於6月破獲20年來最大宗的私煙儲存案件。

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