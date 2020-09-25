老千界小強｜的士司機無奈累全家和朋友被騙 憂提交唾棄樣本播毒

疫情下重創各行各業，即使無被解僱，不少打工仔過去數月都被迫停工，手停口停，所以當黃皓恆推出援助基金，即吸引基層申請，不料卻因此受騙。申請者鄭先生為妻兒申請基金，一家五口共付1,000元，更「帶挈」10多個朋友申請，眾人提供樣本後逾月也杳無音訊，除損失金錢，鄭先生無奈稱：「好擔心我哋啲口水會唔會成為散播病毒途徑。」另有申請人狠批一定要逮捕騙子，免再有人受害。

記者：馮智敏 龔蕙芝

的士司機鄭先生上月21日親到WeUnity申請基金，當時職員講解程序，「登記嗰時會送罐頭、送口罩，又冇即時收錢，咁（檢測）要畀200蚊，我覺得OK嘅。」他起初質疑WeUnity隱瞞贊助企業及化驗所資料，惟對方解釋因擔心申請人會直接聯絡相關公司，造成滋擾，「有啲慈善公司梗係唔想你打搞佢，我畀得人派，就係唔想自己煩啦。」故鄭亦信任WeUnity，為妻子及3名子女申請。

約6日後，有人到其住所「派樽」，收取5人共1,000元檢測費，他因朋友經濟狀況山窮水盡，介紹朋友申請，「我都通知咗成10個8個朋友。」至截稿前，鄭先生一家已交回樣本近一個月，不但未獲檢測結果，亦沒收到基金，最終朋友們紛紛向他討回200元檢測費，令他十分無奈。

鄭先生近日多次以WhatsApp、Facebook留言追討均不得要領，更被刪留言，「（騙局）做得好靚，難聽啲講，做騙子都做得好好啦。」現時他不僅擔心不能討回失款，更擔憂涉事眾多仍遺留在辦公司的唾液樣本，會有播毒危機。

按鄭先生提供的樣本樽圖片可見，膠樽僅由一個透明膠袋包裝，與政府或私人診所會以雙重密實袋包裝不同，膠袋亦沒有「樣本收集袋」、「生物危害」等字樣，膠樽亦沒有可寫上姓名、日期的標貼，設計十分馬虎。他憶述，當日前來收樽的人士沒有防護裝備，亦對接觸樣本感到憂心。

從事飲食業的申請人林小姐則比較好彩，因她一人申請，且居所位置不便，疑因此不屬首批派樽的目標，「真係好過份囉，申請得個個都等錢使，你就去呃人啲錢。」她批評WeUnity向基層埋手，「其實佢一話要收錢先，我就覺得有古怪啦，如果做慈善邊會咁樣。」她本來與記者合作，在預定派樽當日，即場踢爆黃皓恆的惡行，惟最終黃或手下沒有出現，「呢啲人一

定要捉咗佢，唔好畀佢再呃人。」

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